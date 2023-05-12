Gıda Analiz Laboratuvarı için imzalar atıldı

Laboratuvar ile mamul, yarı mamul, hammadde gıda ürünlerinin kalite kriterlerinin belirlenmesi, yenilikçi ürün geliştirmek için Ar-Ge çalışmalarının gerçekleştirilmesi, kalitesi belirlenmiş ürünlerin pazar imkanlarının arttırılması hedefleniyor.

Dünya'nın ve Türkiye'nin en önemli zeytinyağı ve bal merkezi olan Muğla'da Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Ticaret Borsası öncelikle bu ürünlerin analizi için Gıda Analiz Laboratuvarı kuruyor. Verimli toprakları, başat ürünleri ile bir tarım kenti olan Muğla'da Türkiye'nin en geniş yerel tohum merkezini, 4 dalda analiz yapabilen Tarım Laboratuvarı'nı, Duyusal Analiz Laboratuvarı'nı kurarak tarıma destek olan Büyükşehir Belediyesi şimdi de Gıda Analiz Laboratuvarı kurmak için Muğla Ticaret Borsası ile imzaları attı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Ticaret Borsası'nın kuruluşu için imzaları attığı Gıda Analiz Laboratuvarı üretilen tüm mamul, yarı mamul, hammadde gıda ürünlerinin kalite kriterlerinin belirlenmesi, yenilikçi ürün geliştirmek için Ar-Ge çalışmalarının gerçekleştirilmesi, kalitesi belirlenmiş ürünlerin pazar imkanlarının arttırılması hedefleniyor. Zeytinyağı ve bal konusunda Türkiye'nin en iddialı kenti olan Muğla'da kurulacak Gıda Analiz Laboratuvarı bu ürünlerin dışında diğer gıdaların analizleri ile de üreticinin ve tüketicinin yanında olacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Ticaret Borsası Gıda Analiz Laboratuvarı protokol imza töreninde konuşan Ticaret Borsası Başkanı Hurşit Öztürk kurulacak laboratuvarın zeytinyağı ve balın başkenti olan Muğla'da büyük bir eksikliği ortadan kaldıracağını söyledi.

Başkan Gürün, “Tarımda bir hayalimi daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Türkiye'nin geleceğinin tarımda olduğunu söyledi ve yaptıkları yatırımlarla turizm, kültür kenti olan Muğla'yı tarım kenti haline getirdiklerini belirtti.

Başkan Gürün; “Muğla Ticaret Borsa'mız ile bugün Gıda Analiz Laboratuvarı için imzaları attık. Tarımda eski usullerin yerine bilimsel bakış açısı getiriyoruz. Bu Ticaret Borsa'mız ile ikinci işbirliğimiz. Dünya'nın ve Türkiye'nin en kaliteli zeytinyağlarının üretildiği Muğla'mızda Ticaret Borsa'mız ile Duyusal Analiz Laboratuvarı'mızı da kurduk. Şehrimizden alanlarında uzman tadımcılar yetişmesini sağlıyoruz. Tarımda bir hayalimi daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Kuracağımız gıda analiz laboratuvarı dünyanın ve Türkiye'nin en kaliteli zeytinyağı ve balının üretildiği Muğla'da bu gıdaların kalite kriterlerini ve değerini belirleyecek. Üreticilerimiz emeğinin karşılığını alacak. Daha sonra borsamız ile birlikte bal ve zeytinyağı müzayedeleri düzenleyeceğiz ve bu ürünlerimizin gerçek değerini bulmasını sağlayacağız. Gıda Analiz laboratuvarımız zeytinyağı ve bal dışında farklı ürünlerin analizlerinde de kullanılacak. Bilimsel verilerle analizi yapılan gıdaları tüketicilerimiz gönül rahatlığı ile tüketecek, üreticilerimiz de üretimde kalite standartlarına uyacak. İşbirliği için Muğla Ticaret Borsa'mıza teşekkür ediyorum. Muğla'mızın verimli topraklarında üretimi desteklemeye, üreten köylümüzü milletin efendisi yapmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.