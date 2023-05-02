Girme Sulama inşaatının yüzde 65'i tamamlandı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde yapımı devam eden Girme Sulama inşaatı işinin yüzde 65'lik bölümünün tamamlandığı açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Yüzde 65'i tamamlandı

Turizmin incisi Muğla'nın kendilerine sunulan su imkanlarını büyük bir emek ve özveri ile değerlendirdiklerini vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta; “Yatağan Girme Ovasını modern borulu sistem ile sulama imkânı sağlayacak olan Girme Sulaması inşaatında sulama borularının montaj çalışmalarında sona yaklaşıldı. 65 bin metre sulama borusunun döşeneceği projede; 62 bin metre montaj çalışması yapıldı. Girme sulaması inşaatında fiziki olarak yüzde 65 gerçekleşme sağlanırken, çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Girme Ovasında bulunan 21 bin 510 dekar tarım arazisinin modern borulu sistem ile sulanması planlanırken, modern sulama sistemi sayesinde bölgede ürün desenini çeşitlendirip dekar başına 6 bin 300 lira gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık 135 milyon 513 bin lira katkı sağlaması hedeflenmektedir” dedi.