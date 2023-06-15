'Gocamadan Toruna Muğla Yemekleri Kitabı' lansman töreni düzenlendi

Muğla Büyükşehir Belediyesi özellikleri ile Türkiye'de ilk olan 'Gocamandan Toruna Muğla Yemekleri' kitabının tanıtımını yaptı. Kitap, Muğla'nın tüm köyleri tek tek ziyaret edilerek toplanan Muğla'ya özgü tatlar ve her sayfada yer alan barkodla videolu tariflerin yer aldığı önemli bir eser olarak vatandaşlara sunuldu.

Çalışmalarına 2009 yılında başlanan, Muğla'nın 13 ilçesinde köy köy dolaşılarak tarifleri toplanan, Muğla'ya özgü 446 yemek tarifinin bulunduğu kitap Türkçe ve İngilizce olarak hazırlandı. Her bir yemek tarifi videosuna sayfadaki barkodla ulaşılabilme özelliği ile Türkiye'de ilk olan akıllı kitap Gocamandan Toruna Muğla Yemekleri'nin tanıtımı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün katılımı ile Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde yapıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ortaca Meslek Yüksek Okulu Öğretim Elemanı Dr. Selma Atabey tarafından hazırlanan Gocamandan Toruna Muğla Yemekleri kitabı bir sonraki kuşakların yöresel tatları hatırlaması, yemeklerin tüm özellikleri geleceğe taşınması, unutulanların geri kazandırılması için yerinde araştırılarak hazırlandı. 2009 yılında Muğla'nın 13 ilçesindeki köyler tek tek dolaşılarak başlanan çalışma ile 446 yemek tarifi 60 yaş üstü yöre halkıyla görüşüldü ve tarifler ilk ağızdan alındı.

Tanıtım toplantısında konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, ”Bu kitabın ortaya çıkması biraz uzun sürdü. Buda titizliğimizden kaynaklandı. Muğla'yı tarif ederken sadece turizm kenti olarak tarif edilesi doğru bir tanımlama değil. Muğla'nın yarısı da tarım ve hayvancılık kenti yani yörüklerin alanı. Biz üçüncü ayak olarak kültür kenti Muğla olarak geleceğe taşımamız gerekiyor. Bu üç ayak üzerinde çalışmalıyız. Muğla çok çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir bölge. Bu nedenle toplum çok zengin kültürel öğesi var. Burada 8 bin yıl önceye kadar giden bir yerleşim mevcut. Her medeniyet kendi imzalarını burada bırakmış. İnsanın vazgeçilmezi olan yemek kültürü bizlere intikal etmiş durumda" dedi.

"Halen dünkü gibi korunan birçok farklı yemek çeşidi var" diyen Gürün, "Türkler tarihte sefer sırasında tarhanayı ve bayatlamayan katı ekmeği koyarak yiyen o yaptıkları faaliyete uygun bir yemek kültürünü oluşturan, ancak oturdukları zamanda farklı tarifler ortaya çıkaran bir toplum. Muğla'da yaşayan medeniyetlerin birbirleriyle olan etkileşiminden kaynaklı çok farklı tariflerin ortaya çıkması. Bu kitap kendini yenileyen ve sürekli olarak eklemelerin yapılabilecek olan bir kitap” ifadelerini kullandı.

Mutfak Kültürü hakkında konuşma yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, "Mutfak kültür öğelerinin en önemli aynasıdır. Kültürün çeşitliliği derinliği mutfakta ortaya çıkar. Anadolu tarihinin derinliğini hepimiz biliyoruz. Yemek literatürü gittikçe ilgi görüyor Muğla'mızda bunun dışında kalmadığı için çok mutluyum” diye konuştu.

Muğla kültürü hakkında konuşan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ise, "Muğlamıza baktığımız zaman bugüne kadar korunarak gelmiş bir kent. Burada Yörük kültürünün öğeleri çok belli. Bunların başında Muğla yemekleri geliyor. Düğün yemekleri geliyor. Bu yemeklerin gelecek nesillere aktarılması için çok önemli bir kitap çalışması yapılmış. 13 yıldır devam eden bir çalışmanın ürünüdür bu kitap. Bu kitapta emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.