Göcek koylarında teknelerden atık ve sintine alımı başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi turizm sezonun başlamasıyla Göcek Koylarında yeniden 4 atık alım teknesi ile yeniden teknelerden atık ve sintine toplanmasına başlandı.

Göcek koylarında 4 atık alım teknesi hizmete başladı

Mavi yolculuğun uğrak noktası, Avrupa ve Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Göcek Koyları Büyükşehir Belediyesi tarafından korunuyor. İl genelinde denizleri korunması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi ‘Mavi Deniz Temiz Kıyılar' projesi çerçevesinde turizm sezonunun başlamasıyla yeniden 4 tekne ile deniz araçlarından atıkları alıp Göcek'te bulunan atık alım merkezinde topluyor. Binlerce tur teknesi ve özel deniz araçlarının seyahat ettiği Göcek Koyları Büyükşehir sayesinde korunuyor.

Atıklar ücretsiz bertaraf ediliyor

Büyükşehir Belediyesi atıkların toplanması konusunda, 2023 yılı içerisinde Göcek-Dalaman Koylarını ziyaret eden teknelerin Büyükşehir Belediyesine ait Atık Kabul Tesisine ve Atık Alım Teknelerine, evsel atıklarını ve ambalaj atıklarını ayrıştırarak vermeleri halinde, bu atıklar ücretsiz alınarak bertarafı sağlanacak. Ayrıştırılmadan karışık olarak gelen atıklar ise 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca 'Kirleten öder' prensibi çerçevesinde Büyükşehir Belediye Meclisimizce onaylı 2023 yılı ücret tarifesi üzerinden ücretlendirilerek kabulü yapılacaktır.

15 Bin tekneye hizmet verildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Göcek, Gökova Körfezi ve Dalaman koylarında bu güne kadar 15 bin 992 tekneye hizmet verdi. Ekipler bu süreç içeresinde 12 bin 420 litre atık yağ, 46 bin 720 litre sintine, 14 milyon 478 bin 822 litre pis su, 16 milyon 254 bin 795 kg katı atık toplandı.

Göcek ve Dalaman Koylarında teknelerin koylardan atık alım saatleri şöyle:

Osman Ağa Koyu: 08:30-09:00, Kargılı Koyu: 09:00-09:30: Boynuzbükü Koyu (1) 10:00-10:30, Boynuzbükü Koyu (2): 11:00-11:30, Bedri Rahmi Koyu:12:00-12:30, Küçük Sarsala Koyu:13:30-14:00, Hamam Koyu: 14:30-15:00, Göcek Adası; 08:30-09:00, Yassıca Adası (1): 09:30-10:00, Yassıca Adası (2): 09:30-10:00, Tersane Koyu:10:30-11:00, Panço Koyu; 10:30-11:00, Göbün Koyu; 11:30-12:00, Merdivenli Koyu: 13:00-13:30 ve Binlik Koyundan 14:00-14:30 saatleri arasında atıkv e sintine alımı yapılacak.