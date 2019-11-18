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Göcek marinada bakım onarım başladı

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden olan Muğla’nın Göcek Beldesi marinası bakıma alındı.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden olan Muğla'nın Göcek Beldesi marinası bakıma alındı.Tahta iskeleler söküldü aydınlatma ve su tesisatları yeniden yapımına başlandı.


Edinilen Bilgiye göre, Muğla Çevre Vakfı (MUÇEV) tarafından ihale edilen Göcek Marinası bakım ve onarım çalışmalarına başlandı.


Marinada bulunan tahta iskeleler sökülerek karaya çıkarıldı.Sahilde bulunan aydınlatma direkleri ve teknelerin kullandığı su ve elektrik alma dolapları sökümüne başlandı.


2020 turizm sezonuna yetiştirilmesi planlanan Göcek marinasında söküm çalışmaları hızla ilerlediği görüldü. Özellikle gezi tekneleri ve özel teknelerin bağlandığı tahta köprüler yıkılarak karaya çıkarıldı.

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