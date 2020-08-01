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Göcek Tüneli çıkışında kaz: 4 yaralı

Fethiye-Dalaman karayolu Göcek tüneli çıkışında meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Muğla'nın Fethiye ilçesi istikametine seyir halinde olan ve Göcek Tüneli çıkışında kaza olduğu ihbarının ardından 112 ambulans ekipleri sevk edildi. İbrahim Fakazlı idaresindeki 34 FM 4162 plakalı otomobil, Göcek Tüneli çıkışında Fatih Korkut'un yönetimindeki 09 L 4302 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar 112 ekipleri tarafından Fethiye ve Dalaman'daki hastanelere kaldırıldı.

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