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Göcek'te lastik bot kayalıklara çarptı: 2 yaralı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde lastik botun kayalıklara çapması sonucu meydan gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde lastik botun kayalıklara çapması sonucu meydan gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre; Göcek Mahallesi'nden gece 02.00 sıralarında lastik botla denize açılan iki kişi, Bedri Rahmi Koyu'nda kayalıklara çarptı. Kayalıklara çıkan botta bulunan İ.D. ile İ.S. yaralandı.


Kazanın yaşandığı bölge teknede buluna bir doktor yaralılara ilk müdahalede bulunup 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.


Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botla olay yerine giden sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Göcek Sahil Güvenlik İskelesi'ne getirilen yaralılar, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.


Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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