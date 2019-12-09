İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Göcek'te manta toplama heyecanı

Muğla’nın Fethiye İlçesinde düzenlenen 4.

Muğla'nın Fethiye İlçesinde düzenlenen 4. Göcek Çıntar Mantarı Toplama Yarışması kıyasıya geçti.


Püren Düzü mevkisinde Göcek Kültür ve Turizm Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, 35 kişi dağlık arazide çıntar mantarı toplama yarıştı. Ormanlık alana dağılan yarışmacılar 4 saat boyunca, en büyük mantarın yanı sıra, en fazla sayıda ve kiloda mantar toplayabilmek için mücadele etti.



Yarışma sonunda, 5 kilo 58 gram mantar toplayan Çiğdem Tombak kilogram kategorisinde, 167 mantar toplayan Salim Sarı, en fazla sayı kategorisinde, 14 santimetre çapındaki mantar ile Ramazan Çevik ise en büyük mantar kategorisinde birinciliği elde etti. Etkinlik toplanan mantardan yapılan yemeğin yenilmesiyle sona erdi.


Göcek Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Onur Ugan, çıntar mantarının sonbahar yağmurlarının ardından güneşli günlerle birlikte özellikle çam ormanlarında yetiştiğini belirtti.


Çıntarın kendiliğinden yetişen, besin değeri çok yüksek bir mantar türü olduğunu belirten Ugan, çıntar toplama kültürünü genç nesillere de aktarmak için düzenlenen etkinlikle oldukça keyifli vakit geçirdiklerini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.