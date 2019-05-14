Göcek'te Tekneler Atatürk Anısına Yarışıyor

Muğla'nın Fethiye İlçesinde, Göcek Yat Kulübü (GYK) tarafından düzenlenen 20. Göcek Atatürk'ü Anma 19 Mayıs Gençlik ve Spor Kupası Yelken Yarışları başladı.

Göcek Yarış, özel rotalarıyla Fethiye Körfezi ve Göcek koylarını kapsayan 6 yarıştan oluşuyor. Göcek İzkayası'ndan üçgen rota uygulanarak şamandıra yarışıyla start aldı.

Dört gün sürecek yarışlarda altı ayrı rotada tekneler yelken basacak. Yarışlara yurt içinin yanı sıra Rusya, Belarus, İngiltere, ABD, Ukrayna, Almanya, Hollanda, Romanya'dan 44 tekneyle 275 sporcu katıldı. ilk günün uygun rüzgarlarda, heyecanlı bir mücadeleyle başladı

D-Marin Türkiye Operasyon Direktörü ve GYK Başkan Yardımcısı Onur Ugan, yaptığı açıklamada, yarışların 20. yılını düzenlemekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

Yarışlardan elde edilen gelirle çocukların denizle buluşturulacağını ve yelken sporunun yaygınlaştırılacağını belirten Ugan, “275 sporcunun aileleri ve arkadaşları da bir hafta boyunca Göcek'te konaklıyor. Yarışlardan sonra da Göcek'e turist olarak geri geliyorlar. Coğrafyamız çok güzel. Sporcular Göcek'in tanıtımına da büyük katkı sağlıyor.” diye onuştu.

Yarışlar 19 Mayıs'ta sona erecek.