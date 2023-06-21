Göcek'te yayla göçü renkli görüntülerle başladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 20. Göcek Gürsu, Pırnaz Yayla Yürüyüşü'nde, yöresel kıyafetler giyen yörükler, davul-zurna eşliğinde yürüdü. Göcek sokaklarında renkli görüntüler oluşturan yörükler, tatilci ve turistlerin de ilgisini çekti.

Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde düzenlenen 20. Göcek, Gürsu, Pırnaz Yayla Yürüyüşü'nde yöresel kıyafetler giyen yörükler, davul- zurna eşliğinde yürüdü. Göcek sokaklarında renkli görüntüler oluşturan yörükler, tatilci ve turistlerin de ilgisini çekti. Yıllar önce birkaç kişi ile başlatılan Göcek, Gürsu ve Pırnaz Yayla Yürüyüşü'nün 20.'sine yoğun katılım oldu. Yürüyüşe CHP Muğla eski Milletvekili Nurettin Demir, Yörük derneklerinin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yöresel kıyafetlerle davul- zurna eşliğindeki yürüyüşü gören tatilciler, bol bol fotoğraf çekti.

Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan yürüyüş ardından Göcek Türk Halk Müziği Korosu konseri yapıldı. Ardından İlçe Belediyesi Sanatçıları Ali Tunç ve Mustafa Selçukoğlu hareketli türkülerle vatandaşları coşturdu. Etkinlik 24 Haziran Cumartesi günü sona erecek.