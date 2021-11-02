Göcek'te yelkenli yatların mücadelesi başladı

Muğla'nın Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi'nde düzenlenen 19. Sonbahar Göcek Yarış Haftası ve 10 Kasım Atatürk Kupası'nda yelkenli yatların mücadelesi 102 teknenin katılımı ile başladı.

Göcek Mahallesi açıklarında Göcek Yat Kulübü ile D-Marin Göcek iş birliğinde gerçekleştirilen yarışlara, 12 ülkeden 102 teknede 755 yelkenci katıldı. Koy içinden başlayan yarışlarda sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Göcek Yat Kulübü Başkan Yardımcısı Onur Ugan, gazetecilere, farklı ülkelerden sporcuların Göcek Koyları'nda çektikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaşmasının bölge tanıtımına da büyük katkı sağladığını söyledi.

Ugan etkinliğin ilk gününde sporcuların Göcek Adası, Yassıcalar ve Zeytin Adası'nı içeren rotada mücadele ettiğini kaydetti.

Yarışlar, 5 Kasım'da sona erecek.