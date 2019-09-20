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Göçmen botu battı, bir bebek kayıp

Muğla’nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir lastik bot battı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir lastik bot battı. 15 düzensiz göçmenden 14'ü Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılırken, bir çocuğun kayıp olduğu ve arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.


Olayın ardından bölgeye 1 Sahil Güvenlik helikopteri ve 4 Sahil Güvenlik botu görevlendirildi. Başlatılan arama kurtarma faaliyeti neticesinde 14 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi (Türk) olmak üzere toplam 15 kişi denizden sağ olarak kurtarıldı.


Göçmenlerden alınan ilk ifadelerden lastik bot içerisinde toplam 16 kişi olduklarının öğrenilmesi üzerine kayıp olduğu değerlendirilen 1 bebeğin bulunması için arama kurtarma faaliyetlerine devam ediliyor.

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