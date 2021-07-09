Göçmen kaçakçılarına 8 tutuklama

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yasadışı yollar ile umut tacirliği yapan 10 insan kaçakçısı İstanbul, İzmir ve Muğla olmak üzere üç ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon ile ikametlerinden alınarak hakim karşısına çıkarılırken, 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Muğla'nın Marmaris ilçesinde olan kaçakçılık faaliyetlerini önlemek amaçlı çalışma başlatıldı. Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takipler sonucunda 10 kişi farklı illerde göz altına alınarak Marmaris'e getirildi.

İzmir'de gözaltına alınan iki kişiden Sabri T. (53), İstanbul'da gözaltına alınan Mehmet F. İ (54), Ebubekir J. K.(52), Bassam A. (27)ve Marmaris'te gözaltına alınan Muhammet N. B.(30), Kerem Ç. (37), Serdar M.(42), Kemal A. (41) olmak üzere 8 şüpheli tutuklanırken, H.A ve B.O ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.