Göçmen kaçakçılığına 3 gözaltı

Yasadışı yollarla Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunan adalarına kaçmaya çalışan 17 düzensiz göçmen ile göçmenlerin kaçışını organize ettikleri değerlendirilen 3 şüpheli yakalandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bodrum Büro Amirliği ekipleri dün gece saatlerinde Gümbet Mahallesi dolgu alanı mevkiinde I.B., B.B. ve yabancı ülke uyruklu R.K.'nın yasa dışı yollarla Yunan adalarına göçmen taşıyacağı bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takibe alınan 3 göçmen kaçakçısı, 17 düzensiz göçmen ile birlikte kaçmaya çalıştığı sırada suçüstü yakalandı. 3 şüpheli gözaltına alınırken, 17 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.