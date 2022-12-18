Göçmen tacirleri tutuklandı

15 Aralık tarihinde gece saatlerinde Akyaka Jandarma Karakol kipleri tarafından Gökçe Mahallesinde gerçekleştirilen yol denetimlerinde üç adet kapalı kasa kamyonet içinde değişik ülkelere ait 144 düzensiz göçmen yakalanmıştı.

Düzensiz göçmenleri yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmaya çalışan ve göçmen organizatörlüğü yaptıkları belirlenen M.S. (41), M.D. (40) ve V.B. (24) isimli şüpheliler jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından Muğla Adliyesine sevk edildiler. Muğla 1. Sulh Ceza Hakimliğince göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen M.S., M.D. ve V.B isimli şüpheliler tutuklanarak Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiler.