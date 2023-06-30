Göçmenler turist gibi kaçmaya çalıştı

Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında yelkenli tekne içinde 74 düzensiz göçmen ve iki göçmen kaçakçısı yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri öğle saatlerinde Milas ilçesi açıklarında yelkenli bir tekne içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisinin aldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları görevlileri tarafından yelkenli teknenin içinde gizlenen ve İtalya'ya gitmek için seyrettiği belirlenen hareketli yelkenli tekne durdurularak içerisindeki 74 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.