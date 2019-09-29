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Gökçe Menteşelileri coşturdu

Pop Müzik şarkıcısı Gökçe 5.

Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında sahne aldığı Menteşe'de hayranlarını coşturdu. Sahnedeki sıcak ve samimi tavırlarıyla konseri izlemeye gelenlerin kalbini çalan Gökçe, şarkılarıyla Menteşelilere unutulmaz bir gece yaşattı.


Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ailesiyle birlikte geldiği konserde, “Şenliklerimizin ikinci gününde sevilen sanatçı Gökçe'yi sizlerle buluşturduk. Şenliğimiz yarında çeşitli etkinlikler ve konserlerle devam edecek. Bugün bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum.” dedi.


Konser sonrası Başkan Gümüş Gökçe'ye teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti.

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