Gökova Fidan Park vatandaşların ilgi odağı

Muğla'da Gökova Fidanlığı içinde oluşturulan Fidan Parka fidan ve süs bitkisi alıcıları yoğun ilgi gösteriyor.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Fidanlık Müdürlüğü Gökova Fidanlık Şefliği içinde oluşturulan fidan ve süs bitkisi satış noktalarının bulunduğu Gökova Fidan Park ziyaretçi akınına uğruyor. 2020 yılında oluşturulan ve faaliyete geçen Gökova Fidan Park alanına 3 yılda 50 binin üzerinde insan ziyaret etti.

Muğla Fidanlık Müdürlüğü Gökova Fidanlık Şefliğinde yılda 250 farklı türde 6 milyon adet orman ağacı fidanı ve süs bitkisi üretimi yapılıyor. 2020 yılında vatandaşların fidan ve süs bitkilerini daha rahat görebilme, alışverişlerini daha rahat yapabilmeleri amacıyla Gökova Fidan Park oluşturuldu. Kapalı ve açık satış alanlarına sahip Fidan Parkta çocuklu ailelere yönelik çocuk oyun alanı da bulunuyor.

Ula Karabörtlen mevkiinde Köyceğiz karayolu kenarında 61 hektarlık alan üzerinde kurulu Gökova Fidanlığında oluşturulan Gökova Fidan Parkta 15 bin adet fidanı sergileyebilecek açık ve kapalı alan bulunuyor. Fidan ve süs bitkisi alışverişi yapan vatandaşları ödemelerini nakit ya da kredi kartı yöntemiyle yapabiliyor.