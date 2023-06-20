İhlas Haber Ajansı

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Gökova kavşağında kaza

Muğla Gökova kavşağında otomobil ile ambulansın karıştığı kazada şans eseri ölen ve yaralanan olmadı.


Kaza sabah saatlerinde Marmaris-Fethiye karayolu yol ayrımında meydana geldi. 06 DLT 246 plakalı otomobil ile Antalya Kaş Devlet Hastanesine ait 07 SDG 12 plakalı ambulans çarpıştı. Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.


Kaza sonrası ambulans yan yatarken, otomobilin ön bölümü hasar gördü. Ambulans ve otomobilde bulunan vatandaşlardan kazada yaralanan olmadı.

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