Gökova Körfezinde kıyı temizliği

Gökova Körfezi'nde Menteşe Belediyesi sorumluluk alanında yer alan Turnalı ve Akbük'te kıyı temizliği, Akbük koyunda ise deniz dibi temizliği yapıldı. Etkinliğin ilk bölümünde 6 gruptan oluşan temizlik ekipleri yol güzergâhlarında ve kıyılarda doğaya zarar verecek maddeleri tek tek topladı.

Etkinliğe görevli personelin yanında Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve çok sayıda gönüllü vatandaş katıldı. Kıyı temizliğine yönelik açıklama yapan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Çevremizi, sahillerimizi korumak ve temiz tutmak adına her yıl kıyı temizliği yapıyoruz. Özellikle yaz sezonunun bitiminde kıyı bölgelerimizde sürdürdüğümüz temizlik çalışmalarına her geçen gün katılımın arttığını gözlemliyoruz. Pandemiyle birlikte her yaştan insanımızda temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşama bilinci giderek zorunluluk halini alıyor. Bugün Belediyemizin sorumluluk alanında bulunan Gökova Körfezi Akbük ve Turnalı mevkiinde gönüllülerle beraber kıyı temizliği yaptık” dedi.

Etkinliğin ikinci bölümünde Akbük'te bir panel-forum gerçekleştirildi. “İklim Krizi-Ne Yapmalı” başlığı taşıyan panelde konuşan Prof. Dr. Ali Osman Karababa, iklim adaleti için mücadele zamanı olduğunu vurguladı. Sera gazı etkisi nedeniyle dünyanın ortalama sıcaklığının 1,2 derecenin üzerinde arttığını belirten Karababa sıcaklık artışının sonuçlarını da artan seller, fırtınalar, aşırı sıcak hava olayları, su sıkıntısı, kuraklık, çölleşme, artan orman yangınları ile yaşandığını belirtti.