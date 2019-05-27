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Gökova Körfezinde zeytinlik yangını

Muğla’nın Gökova Körfezi’nde zeytinlik alanda yangın çıktı.

Muğla'nın Gökova Körfezi'nde zeytinlik alanda yangın çıktı. Elektrik tellerinden kaynaklandığı düşünülen yangında yaklaşık birçok zeytin ağacı kül oldu.


Yangın, Menteşe ilçesinin kırsal Sarnıç Mahallesi'ndeki Turnalı mevkisinde meydana geldi. Sabah saatlerinde zeytin ağaçlarının bulunduğu sahilde yangın çıktı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarının ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.


Elektrik tellerinden çıktığı düşünülen yangında zeytin ağaçları zarar gördü.

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