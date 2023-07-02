Gökova-Yatağan karayolunda tatilcilerin araç yoğunluğu arttı

Yerli turistin en fazla tercih etiği Muğla'da Kurban Bayramı tatili için araçları ile gelen vatandaşların dönüşleri devam ediyor. Cuma günü akşam başlayan tatilcilerin dönüşü bu gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Dönüş yapan tatilciler kadar Muğla'ya giriş de devam ediyor.

Muğla genelindeki karayollarında iki yönlü araç yoğunluğu yaşanırken, sürücülerin karayolu üzerindeki kavşaklardaki trafik ışıklarında beklememeleri için sinyalizasyon ışıkları yerine trafik ekipleri görev yapmaya başladı. Özellikle Fethiye-Marmaris karayolunun birleştiği Gökova kavşağından Muğla çıkışı Yatağan ilçesine kadar olan şehir içi ve bölge trafik sorumluluğundaki ışıkların tamamında trafik akışı ekipler tarafından yapılıyor.