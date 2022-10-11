Göktepe Kültür ve Dayanışma şenliği başlıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi'nin katkılarıyla Göktepe Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen şenlik çerçevesinde yöresel ürünlerin tanıtımı ve satışı, halk oyunları gösterileri, konser, şiir dinletisi ve sportif faaliyetler yapılacak.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş şenliğin bölgenin tanıtımına önemli bir katkı sağladığını belirterek, “Göktepe kendine has yaşam kültürü olan bir mahallemiz. Bu güzel kültürü yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak adına da her yıl Göktepe Şenlikleri düzenleniyor. Şenlik çerçevesinde Göktepe Mahallemizin yöresel ürünleri de tanıtılarak yerel üreticilerimize destek olunuyor. Menteşe Belediyesi olarak paydaşım olduğumuz şenlik ile Göktepe kültürünü yaşatacak ve gelecek kuşaklara aktaracağız. 8. Göktepe Kültür ve Dayanışma Şenliği'ne tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.

8. Göktepe (Belenye) Kültür ve Dayanışma Şenliği'ne katılmak isteyen vatandaşlar için 15 Ekim 2022 Cumartesi Günü (Etkinlik Günü) Muğla Büyükşehir Belediyesi Otobüsleri saat: 08.00 - 22. 30 arası Orhaniye Mahallesi önünden ücretsiz olarak sefer düzenleyecektir.