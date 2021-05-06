Gökyüzündeki esrarengiz ışıklar merak konusu oldu

Türkiye'nin çeşitli noktalarından, akşam saatlerinde gökyüzünde sıralı bir şekilde 100'ün üzerinde ışık görüntülendi. Muğla'dan da görülen ışıklar merak konusu oldu.

Muğla'dan görülen sıralı ışıkları gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı, o anları görüntüledi. Işık huzmelerinin, bir yıl önce de Türkiye'de de görülen, Elon Musk'un sahibi oldu SpaceX'in uzaya gönderdiği ve Starlink adı verilen uydulara ait olduğu düşünülüyor.

Starlink uyduları nedir?

Starlink Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş bir uydu takımyıldızıdır. Takımyıldızı, yer istasyonları ile birlikte çalışacak ve seri olarak üretilen binlerce küçük uydudan oluşacak. SpaceX firması ayrıca bazı uydularını keşifler ve bilim amaçlı kullanmakla birlikte bazı uydularını ise ordulara satmayı da planlamaktadır.