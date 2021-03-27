Gölbaşı Mahallesi içme suyuna savuştu

Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesinin su sorununu çözüme kavuşturmak için Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanan projenin ardından bölgede çalışma başlatıldı. Gölbaşında başlatılan çalışma sonucunda bölgeye 3 bin metre uzunluğunda yeni içme suyu hattı yapılırken çalışmaların tamamlanmasının ardından 40 hane içme suyuna kavuştu.

Gölbaşı mahallesinde yaz aylarında çok sayıda orman yangını çıkması sebebi ile 3 bin metrelik içme suyu hattına yangınlarda kullanılmak üzere 3 adet yangın vanası monte edildi. Böylelikle itfaiye ve orman arazözleri olası bir orman yangınında vanalardan su alarak hızlı şekilde müdahale edebilecek.

Gölbaşı Mahallesi Muhtarı Polat Atılgan, yaşanan su probleminin ortadan kaldırılması nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı D.r Osman Gürün'e teşekkür ederken, “Mahallemizin en çok ihtiyacı olan şey suydu. Büyükşehir Belediyemiz burada yaptığı çalışma ile mahallemizin su sorunu ortadan kalktı. Artık evlerimizde temiz su akıyor. Bizim için hayati anlam taşıyan su sorunu çözüme kavuşturduğu için başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Gürün'e ve emeği geçen tüm işçi arkadaşlara mahallem adına teşekkür ediyorum” dedi.