Gölbaşı'na 3 Bin metre içme suyu hattı

Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesinin su sorunu çözüme kavuşturmak için Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri 3 bin metre içme suyu hattı döşüyor.

3 bin metre içme suyu hattının 2 bin metresinin döşendiği, İçme suyu hattının tamamlanmasının ardından 40 hanenin su sorununun çözüme kavuşacağı açıklandı. Ayrıca MUSKİ ekipleri tarafından 3 bin metrelik içme suyu hattına yangınlarda kullanılmak üzere 3 adet yangın vanası monte edildi. İtfaiye ve orman arazözleri olası bir orman yangınında vanalardan rahatça su alabilecek.