İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gölbaşı'na 3 Bin metre içme suyu hattı

Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesinin su sorunu çözüme kavuşturmak için Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri 3 bin metre içme suyu hattı döşüyor.

Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesinin su sorunu çözüme kavuşturmak için Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri 3 bin metre içme suyu hattı döşüyor.


3 bin metre içme suyu hattının 2 bin metresinin döşendiği, İçme suyu hattının tamamlanmasının ardından 40 hanenin su sorununun çözüme kavuşacağı açıklandı. Ayrıca MUSKİ ekipleri tarafından 3 bin metrelik içme suyu hattına yangınlarda kullanılmak üzere 3 adet yangın vanası monte edildi. İtfaiye ve orman arazözleri olası bir orman yangınında vanalardan rahatça su alabilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.