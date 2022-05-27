‘Gönüllü İtfaiyecileri' hazır

Muğla'da ev, iş yeri, araç yangını, trafik kazası, kurtarma olayı, su baskını gibi itfaiyeyi ilgilendiren olaylarda gönüllü itfaiyeci olmak isteyenler verilene eğitimler tamamlandı.

40 saatlik A sınıfı gönüllü itfaiyeci temel eğitimi verildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Gönüllü İtfaiyecilik teşkilatına katılmak için başvuran adaylara 23-27 Mayıs tarihleri arasında Menteşe ilçesinde 40 saatlik A Sınıfı Gönüllü İtfaiyeci temel eğitimi verildi. Eğitim sonrasında yapılan yazılı ve uygulamalı sınavlarda başarılı olan adaylar A Sınıfı Gönüllü İtfaiyeci olmaya hak kazandı. Ayrıca adaylara temel yangın bilgisinin yanı sıra, su baskınlarına müdahale, yüksekte çalışma, iple erişim ve arama kurtarma, trafik kazalarına müdahale ve ilk yardım eğitimleri de verildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada gönüllü itfaiyecilik yönergesinin hayata geçmesiyle çalışmalarını hızlandırdıklarını, başvuruda bulunan gönüllülerin teorik ve uygulamalı eğitime tabi tutuldukları açıklandı. Büyükşehir Belediyesi tarafından şu ifadelere yer verildi:” Büyükşehir Belediyesi İtfai Teşkilatı olarak kentimizi doğal afetlere hazırlamak amacıyla gönüllü itfaiye teşkilatı kurduk. Bu çerçevede il genelinde yaşanabilecek itfai olaylar ve doğal afetlerde teorik ve uygulamalı olarak eğitim alan gönüllü vatandaşlarımızı tek çatı altında topladık. Sınav ve eğitimlerden başarıyla geçen ve ‘Gönüllü İtfaiye Teşkilatına' katılmaya hak kazanan vatandaşlarımıza katıldıkları çalışmalarda kullanılmak üzere özel giysiler ve malzemeleri ile kimlik kartlarının yanı sıra eğitim, tatbikat, kurtarma ve yangınlara katıldıkları sürece yeme, içme ve barınma giderleri Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak biz karşılayacağız. Gönüllü itfaiyecilik eğitimlerimize yapılan planlama doğrultusunda devam edeceğiz”