İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Görev şehidi Orman Muhafaza Memuru son yolcuğuna uğurlandı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yanan sahada görev yaparken, rahatsızlanması sonucu vefat eden Orman Muhafaza Memuru düzenlenen tören ile son yolculuğuna uğurlandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yanan sahada görev yaparken, rahatsızlanması sonucu vefat eden Orman Muhafaza Memuru düzenlenen tören ile son yolculuğuna uğurlandı.


Muğla'nın Marmaris ilçesinde 23 Haziran tarihinde çıkan orman yangını sonrasında yanık sahasındaki çalışmaları yürütürken rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Marmaris Orman İşletme Müdürlüğünde görevli Orman Muhafaza Memuru Yusuf Zengin tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.


Zengin için Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törene, Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, vefat eden ormancının yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.


Törende Orman Muhafaza Memuru Zenginin özgeçmişi okundu. Özgeçmişinin ardından Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı tarafından dua edilirken, helalliğin ardından Şehit Orman Muhafaza Memuru Zengin gözyaşları ile Memleketi Isparta'ya gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.