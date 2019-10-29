Görevini tamamlayıp ayrıldı

Türkiye'nin yangın konusunda en riskli bölgelerinden biri olan Milas'ta, yangın riskinin yüksek olduğu zaman olan 1 Haziran'dan bu yana görev yapmaya başlayan UP-MI 804 kuyruk numaralı yangın söndürme helikopterinin görev süresi sona erdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kiralanan ve Denizcik Orman Deposu'nda konuşlanan helikopter, 5 ay boyunca yaklaşık 150 saat boyunca uçuş gerçekleştirerek, yaklaşık 40 yangına havadan müdahale bulundu.

Uçuş ekibinde Öğretmen Pilot Kaptan İlkham Abdurakhmanov, Kaptan Ruslan Aglambekov, Uçuş Mühendisi Bolat Kanapianov, Türk Pilot Observer Çetin Doğuş Dilmen ve vardiyaya göre Orman Muhafaza Memurları Erdinç Keser ile Eser Zincirkıran bulunuyordu.

Ekibin görünmeyen kısmında ise Teknisyen ve Yer Mühendisleri Ylan Kambarov ve Akhmet Bazarbaev görev yapıyordu.