Görme Engelli Yüzme Parkuru eğitim konusu oldu

Mavi Bayrak Programı kapsamında çalışmalar yürüten belediye yetkililerine yönelik olarak yapılan eğitimler bu yıl Kuşadası'nda gerçekleştirildi.

Kıyı belediyelerinin çevre yönetimi ve eğitimi konulu seminerde Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Çevre Yönetim Denetim Teknik Personeli Murat Kurtini tarafından “Bodrum Belediyesi Plajlarında Görme Engelliler İçin Olanaklar” konulu bir sunum yapıldı.

Murat Kurtini sunumda Bodrum Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Görme Engelli Yüzme Parkuru ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Bodrum Belediyesi olarak 8 halk plajımızda mavi bayrağımız dalgalanmaktadır. Bu sayı ile Türkiye genelinde en fazla mavi bayrağa sahip ilçe konumundayız. Ayrıca ilçemiz sınırlarında 32 farklı noktada halk plajı hizmeti vermekteyiz. Yaz sezonu boyunca plajlarımızdan ortalama 800 bin vatandaşımız yararlanmaktadır. Plajlarımıza kolay ulaşımı sağlayabilmek adına appstore ve andorid cep telefonu işletim sistemlerinde Bodrum Belediyesi Halk Plajı uygulamasına ücretsiz erişim sağlanabilir.

Bodrum Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımızla birlikte yaşamak adına yoğun uğraşlar içerisinde bulunmaktayız. Bu bağlamda Dr. Bedriye Gürkan hocamızın müracaatı ile görme engelli bireylerimizin kimseye ihtiyacı olmadan yüzebilmesi için bir parkurun yapılması fikri üzerine çalışma yaptık. Bodrum merkezde bulunan Kumbahçe Mahallesi Paşatarlası mevkiindeki mavi bayraklı halk plajımızda bu çalışmayı hayata geçirdik. Plajın giriş kısmına engelli otopark alanı, sonrasında asansör ve merdivenler ile plajda yürüyüş yolu yapıldı. Girişten sahile kadar bu kısımlar görme engelli vatandaşlarımız için hissedilebilir yüzey ile kaplandı.

Görme Engelli Yüzme Parkurunda denize giren görme engelli vatandaşlarımızın olası bir boğulma vakasına karşı panik butonu verilerek denizde güvenli yüzmeleri sağlanıyor. Yüzme anında oluşabilecek yön kaybı, parkur dışına çıkma ya da boğulma risklerine karşı 400 metre mesafede etkili panik butonu, su geçirmez kılıfların içinde boyuna asılarak kullanımı mümkün. Panik butonuna basılınca cankurtaranlarda bulunan sesli ikaz sistemi devreye girerek en kısa sürede müdahale edilmesi sağlanıyor. Görme Engelli Yüzme Parkurunda görme engelli bireylerin yönünü ve yolunu bulabilmesi, parkurda rahatça yüzebilmesi için her 5 metrede bir şamandıranın yer aldığı toplam 25 metrelik bir parkur bulunuyor.