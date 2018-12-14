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Görme Engelliler Derneği'nden Başkan Karaçelik'e teşekkür plaketi

Türkiye Görme Engelliler Derneği Muğla Şubesi, Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik’e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Türkiye Görme Engelliler Derneği Muğla Şubesi, Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik'e teşekkür ziyaretinde bulundu.


Ortaca Belediyesinin desteği ile Türkiye Görme Engelliler Derneği Muğla Şubesine hediye edilen beyaz bastonlar için memnuniyetlerini dile getirmek ve bastonları ulaştırdıkları vatandaşların teşekkürlerini iletmek istediklerini ifade eden Şube Başkanı Mehmet Özdemir, Başkan Karaçelik'e, duyarlılığından dolayı plaket takdim etti.


2015 yılından bu yana Muğla'da faaliyette olduklarını söyleyen Özdemir, Belediye Başkanı Hasan Karaçelik'in derneklerine önemli katkılar sağladığını ifade etti.


Özdemir; “Muğla'nın tüm ilçelerinde başta görme engelliler olmak üzere engelli vatandaşların tespitine yönelik çalışmamız olacak. Hedefimiz engelli vatandaşlarımızın hepsinin topluma kazandırılabilmesi.” diye konuştu.


Sevgi ve hoşgörüyle aşılamayacak engelin olmadığını belirten Başkan Karaçelik; “Sosyalleşmeniz açısından derneğinizin faaliyetlerinin kıymetli olduğunu düşünüyorum. Sevginin, güler yüzün ve hoşgörünün şehri Ortaca'da sizin hayatınızı kolaylaştırmak için elimizden geleni yapmaya her zaman hazırız. Dernek olarak sizlere çalışmalarınızda başarılar diliyor, ziyaretiniz için teşekkür ediyorum.” dedi.

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