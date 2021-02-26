‘Gözcüler Evi' restorasyon çalışmalarında sona gelindi

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi dokuyu koruyan ve günümüz kazandırdığı restorasyon çalışmalarından biri olan Gözcüler Evi'nde çalışmaların yüzde 95'i tamamlandı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Gözcüler Evi inşaatını gezerek çalışmayı yürüten ekipten bilgi aldı. Kısa sürede Muğla mimarisi içerisindeki görkemli yerini alacak Gözcüler Evi'nin kültürel mirasın önemli bir parçası olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün Muğla genelinde devam eden restore çalışmalarıyla geçmişle gelecek arasında köprüler kurduklarını söyledi.

Kentin en eski camilerinden olan Ulu Cami'ye yakınlığıyla önemli bir konuma sahip Gözcüler Evi uzun süre mal sahiplerinin kullanımında iken, mal sahiplerinin rızası ile Hizmet Binası olarak kullanılmak üzere Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırıldı. Kentsel Sit Alanında yer alan yapı sırtını kuzeye vermiş, güney de avluya ve doğudan sokağa cephe veren 19. Yüzyıl başlarında Osmanlı döneminin son döneminde yapılmış, ticari kent merkezine paralel konumlanan Eski Muğla diye nitelendirdiğimiz ve Arasta olarak bilinen çarşıya yakın konumuyla tipik bir Muğla evi özelliklerine sahip. Ocak 2020'de başlayan restore çalışmaları ile Gözcüler Evi'nin yüzde 95'i tamamlandı.

Gözcüler Evi'nin Muğla mimarisinin özel, sivil mimarlık örneği yapılarından biri olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün geçmişi yansıtan, geleceğe de ışık tutan bu yapının kısa süre içerisinde Muğla tarihi dokusuna kazandırılacağını söyledi. Başkan Gürün; “Muğla genelinde restorasyon çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalardan biri de Menteşe ilçemizde Arasta, Saatli Kule'ye yakınlığı ve en önemlisi de Muğla sivil mimarisinin en özel örneklerinden biri olan Gözcüler Evi projesi. Kısa süre içerisinde geçmişin izlerini, değerini taşıyan ve geleceğe ışık tutan bu yapıyı Muğla'mız tarihi dokusu içerisindeki restore edilen yapılar arasına kazandırmış olacağız” dedi.