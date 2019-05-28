Göztepe Başkanı Sepil'den Muğlaspor Başkan Adayına destek

Muğlaspor'da 31 Mayıs'ta gerçekleştirilecek genel kurul öncesi eski kaptan, Lefter lakaplı Abdurrahman Uçar, Muğlaspor başkan adaylığını açıkladı.

Uçar açıklamasında, İzmir Maarif Kolejinden arkadaşı Muğlalı Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'in kendisine açık destek verdiğini söyledi.

Uçar, 31 Mayıs'ta gerçekleştirilecek genel kurulda tüm başkan adaylarına başarılar dileyerek şunları söyledi: "Muğlaspor'un şuan ki konumu itibariyle çok ciddi şekilde ekonomik sıkıntıları var. Bu sıkıntılar nasıl bertaraf edilebilir diye yıllardır soruluyor. Bunlar taraftarın sorduğu en haklı sorular. Ben de 50 yıldır bu işin içindeyim. Tecrübeliyim. 11 yıl takım kaptanlığı yaptım. 80'li yıllardaki başarıların içinde olan birisiyim. Minik takımdan profesyonele tüm kategorilerde Muğlaspor'a hizmet ettim. İzmir Maarif Kolejinden arkadaşım, kardeşim şu anda Göztepe Kulüp Başkanı Mehmet Sepil tarafından destek görüyorum. Bunu açıklamaktan gurur duyuyorum. Mehmet Başkanım gerçek bir Muğlalı. Yeni kuşaklar bilmeyebilir. Mehmet Sepil, Muğla eski Belediye Başkanı Latif Sepil Amcamızın yeğeni. Sepil ailesi Muğlaspor'un kurucu ve ilk başkanıdır. Bizim yıllara varan dostluğumuz var. Geçtiğimiz sezon kendisi Muğlaspor kulübüne karşılıksız destek verdi. Sayın Başkanın benimle olan dostluğunun yanında Muğla'nın en önemli markası Muğlaspor'a düşkünlüğü herkesin malumu. Mehmet Başkanım kulübün içinde bulunduğu ekonomik sıkıntının çözümü için bana destek olma sözü verdi. Bu sözü alarak yola çıktım. Muğlaspor satılıyormuş gibi sözler, ifadeler yanlış. Böyle bir şey yok arkadaşlar. 1 milyon borç değil bağış olacak. Spor kulüpleri idari ve sportif yönetim olarak ikiye yürütmeyle yönetilir. Başkanlar genelde futbolu bilmez. Ben hem sportif, hem de idari anlamda donanımlı olduğumu düşünüyorum. Muğlaspor'u herkesten para talep eden, el avuç açan bir kulüp olmaktan çıkaracağız. Zira futbol artık bir sektör. Ekonomik gücünüz yoksa hiç bir şey yapamıyorsunuz. Para olmadan bu işler olmuyor. Biz geçen yıl futbolculara para ödeyemedik. Hep problem yaşadık. Futbolcuya hata bulmadan biz kendimizi sorgulamalıyız. Gençler özellikle ön plana maddiyatı alıyorlar ve haklılar. Aldığımız destekle, işbirliği ve dayanışma ile özlenen Muğlaspor'u oluşturmak istiyoruz. Bizler Muğlaspor'u üst seviyelere çıkarmak için geliyoruz. Ben Muğlalıyım. Bundan gurur duyuyorum”.

Başkan adayı Abdurrahman Uçar ise, "Muğlaspor ilk dönem maç başı hak edişlerini ödeyemedi. Bu rakam 240 bin TL. Futbolculara 240 bin liralık 4 aylık senet verildi. Senetlerin tarihleri Haziran'dan başlıyor. Şuan da kalan ikinci dönemle ilgili 301 bin lira futbolculara borcumuz var. Bu futbolcular gittiği yerlerde bunları anlatıyor. Muğlaspor bu şekilde yıpranıyor. Bizler yönetim olarak ilk önce futbolcuların parasını ödeyeceğiz. İkincisi personel konusu. Personel 3 aydır maaş almıyor. Fedakârlık yapıyorlar. Personelimizin birikmiş ne kadar maaşı varsa hemen ödeyeceğiz. Üçüncü olarak alt yapımız var. Evvelki yıl altyapının koordinatörlüğünü yaptım. 7 aydır alt yapı çalışanlarımız maaşlarını almadı. Biz bunları da ödeyeceğiz. Bunlar bizim taahhütümüz. Söz veriyoruz. Seçildiğimiz an kasamızda 1 milyon TL nakit paramız olacak. Bunları neden söylüyorum. Taşıma suyla değirmen dönmez. Kafasında farklı planlar olanlar insanların kafasını karıştırıyor. Bizim zihin arkamızda bir şey yok. Muğlaspor'a hizmet etmek ve layık olduğu seviyelere çıkarmak istiyoruz” dedi.