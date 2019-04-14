Gran Fondo Marmaris Bisiklet Yarışı'nda kazananlar belli oldu

Yarışta 97 kilometrelik uzun parkuru, erkeklerde Gökhan Uzuntaş, kadınlarda ise Esin Yılmaz kazandı. 65 kilometrelik kısa parkurda erkeklerde Furkan Abdullah Pamukçu, kadınlarda Pınar Apınar Avşar birinci oldu.

Marmaris Belediyesi'nin katkılarıyla, Salcano'nun isim sponsorluğunda Argeus Events tarafından düzenlenen Salcano Bu yıl ikincisi düzenlenen yarışın startı Türkmenistan Parkı önünde Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay tarafından verildi. Amatör sporcuların katıldığı organizasyonda, 97 kilometrelik uzun ve 65 kilometrelik kısa parkur olmak üzere iki farklı kategoride yarışlar yapıldı. Yarışlarda, yurt içinden katılan sporcuların dışında İsviçre, İngiltere, Fransa, Kanada, Belçika, Rusya, Azerbaycan, Sri Lanka, İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nden toplamda 500 bisikletçi katıldı.

97 kilometrelik uzun parkurda erkeklerde Gökhan Uzuntaş, 3.00.31'lik derecesiyle birinci, Agit Salman 3.03.18 ile ikinci, Ali Gülcan da 3.13.42 ile üçüncü oldu. Kadınlarda Esin Yılmaz 3.38.24 ile birinci oldu.

65 kilometrelik kısa parkuru ise erkeklerde Furkan Abdullah Pamukçu 2.05.10,7'lik derecesiyle birinci, Süleyman Çelikkaya 2.05.10,8'le ikinci, Mehmet Kanat da 2.06.20'yle yarışı üçüncü sırada tamamladı. Kadınlarda Pınar Arpınar Avşar 2.48.44'lük derecesiyle ilk sırada yer alırken, İdil Mengü 2.52.41'le ikinci, Nihal Özdemir Köse ise 2.53.27'yle üçüncü oldu.