Grekoromen Yıldızlar Güreş Milli Takımı'nın Köyceğiz kampı sürüyor

Grekoromen Yıldızlar Güreş Milli Takımı, Uluslararası Zafer Turnuvası hazırlıkları için Köyceğiz'de kampa girdi. Kamp çalışmaları yoğun olarak sürüyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Milli Takımların kamp yapmak için tercih listelerinin başında geliyor. Grekoromen Yıldızlar Güreş Milli Takımı'nın Köyceğiz Eski Kapalı Spor Salonu'nda 20 Nisan'da başlayan kamp çalışmaları 7 Mayıs'ta sona erecek.

Baş Antrenör Bünyamin Emik çalışmalarla ilgili olarak, “Antrenmanlarımız sabah 10.00 ile 12.00 arasında, akşam 17.00 ile 19.00 arasında devam ediyor. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri çift antrenman, Cumartesi günü tek antrenman yapıyoruz. Pazar günü tatil yapılıyor. Aslında biz burada Romanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonasına hazırlık yapıyoruz. Antalya'da yapılacak Zafer Turnuvasından sonra Avrupa Şampiyonası'na katılacağız. Başarılı olacağımıza inanıyoruz. Kampa 50 kişilik kafile olarak geldik. Burada kamp yapmaktan memnunuz. İlgilerinden dolayı Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak'a, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan'a ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Kaleli'ye çok teşekkür ediyoruz” dedi.