Güleda'nın öldürülmeden önce yaptığı paylaşım duygulandırdı

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencisi Muğlalı Güleda Cankel'i bıçaklayarak öldüren zanlı Z.P.'nin kişisel sosyal medya

hesabında, "Her şeyin zamanı yaşadığınız o andır mutlu olmayı ertelemeyin. Canınızın istediği zaman ölmeyeceksiniz. Ve biz o zamanın değerini bilemedik" paylaşımında bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından Güleda'nın öldürülmeden 5 gün önce Twitter hesabından yaptığı paylaşım duygulandırdı. Güleda Cankel'in 13 Kasım'da Twitter hesabından "Sever mi her kalp katilini" paylaşımında bulunduğu ortaya çıktı.