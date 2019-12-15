Güllük 6. Geleneksel Deve Güreşleri gerçekleştirildi

Güllük Deveciler Derneği tarafından, Milas Belediyesi'nin himayesinde 6. Geleneksel Deve Güreşleri Güllük Sahası'nda düzenlendi.

Develerin sahada sergilediği mücadeleyi güreşseverler yakından takip etti. Güreşlerde başarılı olan develerin sahiplerine kupalarını veren Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, bir konuşma yaparak “Bugün Güllük'te güzel havada harika güreşler izliyoruz. Bugün bir acımızda var. Bir dostumuz, bir ağabeyimizi denizde kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ama sizler birlikte olun, sizler mutlu olun ve yörük geleneğine sahip çıkın diye bu organizasyonlarını yapıyoruz. Milas, son yıllarda yörük kültürü organizasyonları açısından çok önemli yol kat etti. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bizim birliğe dirliğe ihtiyacımız var. Yörük kültürü bizleri bugün biraraya getirdi. Sizlerin cumhuriyet değerleri ve Atatürk ilkeleri doğrultusunda gelecek nesillere güzel bir Türkiye bırakmak için yörük kültürüne sahip çıkmanızı bekliyoruz. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde katkısı bulunan herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Yörük kültürünü tüm Türkiye'ye hep birlikte tanıtacağız. Atalarımıza olan vefamızı bu kültüre sahip çıkarak hep birlikte gerçekleştireceğiz” dedi.