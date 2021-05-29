Güllük Körfezi'nde 63 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde sahil güvenlik ekiplerince denizde bir motor yatta 63 düzensiz göçmen yakalandı. Aynı teknede organizatör olduğu öne sürülen 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Güllük Körfezi'nde göçmen kaçakçılığı yapıldığına yönelik ihbar üzerine harekete geçen Güllük Sahil Güvenlik 31. Bot Komutanlığı ekipleri, Güllük Körfezi'nde yaptıkları aramada, Salih Adası açıklarında bir motor yatı durdurdu. Yatta yapılan aramada Pakistan uyruklu olduğu öğrenilen 63 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatör olduğu iddia edilen 2 şüpheli de gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi'ne gönderildi.