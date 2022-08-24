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Gülşen sevgisi Bodrum Antik'e sığmadı

Bodrum Antik Tiyatro’da Bodrumlularla buluşan Gülşen, bitmek bilmeyen enerjisiyle dinleyicisini mest etti.

Bodrum Antik Tiyatro'da Bodrumlularla buluşan Gülşen, bitmek bilmeyen enerjisiyle dinleyicisini mest etti. BtcTurk PRO sahnesinde en sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendiren ünlü sanatçı, performansıyla yine kendine hayran bıraktı.


Günler öncesinden konserin tüm biletleri tükenirken, Gülşen hayranları konsere saatler kala kapıda uzun kuyruklar oluşturdu.


Züleyha Kuru imzalı zincir ve taşlardan oluşan bir elbise tercih eden Gülşen güzelliği ve zarafetiyle büyük beğeni topladı.


Hit olan şarkılarından oluşan muhteşem repertuarı ve dans şovlarıyla Bodrum Antik Tiyatro'yu ayağa kaldıran Gülşen, konserini “Bangır Bangır” şarkısıyla noktalayarak alkışlar eşliğinde sahneden indi.

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