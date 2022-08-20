Gülşen'den Bodrum sürprizi

Pop müziğin güçlü ve sevilen seslerinden Gülşen, Azka Yaz Konserleri çerçevesinde Bodrum Bardakçı Koyu'ndaki Azka Otel'de sahne aldı.

Sahnesi ve şarkılarıyla adından bahsettiren şarkıcı Gülşen, Bodrum Azka Otel'de sevenlerinin karşısındaydı. Sanatçı, kısa bir süre önce çıkardığı ve oldukça ses getiren şarkısı “Lolipop” ile kendisini dinlemeye gelenlere 'merhaba' dedi.

"Bodrum bize iyi geldi"

İlk şarkı sonrası kendisini dinlemeye gelen konuklarla sohbet eden Gülşen, “Türkiye o kadar büyük bir ülke ki birçok ile konser için gidiyoruz. Zaman öyle hızla geçiyor ki şaşıyoruz. Bodrum'a bu yaz sezonunda ikinci gelişimiz. Bodrum'da olmak ve sizlerle olmak çok güzel, bizlere çok iyi geldi. Bu gece aşırı sıcak ama çok eğleneceğimize emin olabilirsiniz" diyerek programına devam etti.