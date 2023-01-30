Gümbet ve Gümüşlük arıtma tesislerinin yüzde 77'sini tamamladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkiye'nin ve Avrupa'nın en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Bodrum'da alt yapı yatırımlarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum'un altyapıdan yaralanma oranını yüzde 46'dan yüzde 91' e yükseltecek olan Bodrum kanalizasyon, Turgutreis İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve Bakanlık ile birlikte yapılan Torba Kanalizasyon ve atıksu arıtma tesis projelerinin yapımı hızla devam ediyor. Tüm bu büyük yatırımların yanı sıra Gümbet ve Gümüşlük Mahallelerinde bulunan arıtma tesislerinin kapasiteleri arttırılarak, tesis kapasiteleri 200 bin kişiye hizmet verebilecek noktaya getirilecek.

Tesisler 200 Bin nüfusa hizmet verecek

Bodrum'daki arıtma eksiklerinin tamamen ortadan kaldırılması için yeni projeleri de hayata geçiren Muğla Büyükşehir Belediyesi, Gümbet ve Gümüşlük mahallelerinde atıksu arıtma tesislerinin kapasite artış çalışmalarına kesintisiz devam ediyor. Proje çerçevesinde günlük kur ile 226 Milyon 580 Bin TL yatırımla Gümbet ve Gümüşlük Mahallelerinde bulunan atıksu artıma tesislerinin kapasiteleri arttırılarak 200 bin kişiye hizmet vermeleri sağlanacak.

Tesislerin kapasiteleri arttırılıyor

Gümbet'te bulunan atıksu arıtma tesisinin mevcut kapasitesi yaklaşık 3 kat, Gümüşlük atıksu arıtma tesisi kapasitesi de yaklaşık 4 kat arttırılacak. Böylelikle 9 bin 600 m3/gün kapasiteli Gümbet AAT 29 bin 900 m3/gün'e, 2 bin 500 m3/gün kapasiteli Gümüşlük AAT 9 bin 900 m3/gün kapasiteye çıkarılacak.

Arıtılan su, yeşil alan sulamalarında kullanılacak

Bu tesislere monte edilecek olan MBR sistemi ile birlikte tesislerde ileri düzeyde arıtma yapılacak ve elde edilen su yeşil alanların sulamasında kullanılacak. Kaba ızgara kanalı ve dağıtım yapısı betonarme işleri, İnce elek kanalı betonarme işleri gibi teknik kısımlar tamamlandı. Projede devam eden çalışmalar çerçevesinde genel tamamlanma oranı yüzde 77'ye yükseldi.