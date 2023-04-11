Gümbet'in çehresi değişiyor

Yağmur suyu drenaj hatlarını yenilediği alanlarda ise üstyapı çalışmalarını tamamlıyor.

Bodrum'un kronikleşen sorunlarının çözümü için başlatılan alt yapı çalışmaları ilçenin farklı mahallelerinde devam ederken Bodrum Belediyesi sorumluluk alanına giren çalışmaların tamamlandığı cadde ve sokaklarda üst yapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan sezon öncesinde Bodrum'un turistik noktalarından olan Gümbet Mahallesi'nde sorumluluk alanına giren cadde ve sokaklarda çalışmalar yapıyor.

Gümbet Ayaz Caddesi'nde 450 metre uzunluğunda yağmur suyu drenaj hattı ile mazgal imalat çalışması ve asfalt serim çalışmasını tamamlayan ekipler, traverten kaldırım imalat çalışması gerçekleştiriyor. Mahallenin ana caddesi olan Adnan Menderes Caddesi'nde ise ekipler, eksik kalan kaldırım imalat çalışmalarını tamamlıyor. Mister Hadi Sokak'ın bir bölümünde asfaltlama çalışmalarını tamamlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, özveriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgede yaşayan vatandaşlar ve esnaf yapılan çalışmalardan dolayı başta Başkan Ahmet Aras olmak üzere çalışmalarda emeği geçen ekiplere, kurum ve kuruluşlara teşekkür ederken çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Yaz sezonunun başlaması ve yoğunluğun artması sebebiyle çalışmalara ara verecek olan Belediye Fen İşleri ekipleri, sezon sonuna doğru, bölgede geniş çaplı üstyapı çalışmalarını sürdürecek. Belediye ekipleri özellikle Mister Hadi Sokak, Sadi Irmak Caddesi ve Turgutreis Caddesi üzerinde çalışmalarını yoğunlaştıracak.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yarımada genelinde Bodrum Belediyesi'nin sorumluluk alanına giren cadde ve sokaklarda çalışmalar yürüttüklerini belirtirken, “Kentimiz yaşayanlarının konforunun kalıcılığını sağlamak için detaylı çalışmalar yürütüyoruz. Yağmur suyu drenaj hattı yenilemelerini yaptığımız mahallelerde üstyapı ve kaldırım çalışmalarını da ivedilikle sürdürüyoruz. Yaz sezonu öncesi ekiplerimiz çalışmalarına hız verdi. Turizm sezonu açılınca çalışmalarımız azalsa da kış mevsimine her konuda hazır olarak girmeyi planlıyoruz. Ekiplerimiz, doğru planlamayla ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar” dedi.