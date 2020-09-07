Gümrük Kaçağı Mallarla Yakalandılar

Ele geçirilen ve tanesi 5 bin 500 TL civarında piyasada satışa sunulan 15 saat, yine fiyatı 900 ila 750 TL artasında değişen 50 farklı marka parfüm ve 138 adet sentetik eczaya el konulurken, araçta bulunan 3 şahıs adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.