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Gümrük Kaçağı Mallarla Yakalandılar

Milas KOM ve NSM Grup Amirliği görevlileri tarafından tespit edilen ve Milas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçe girişinde durdurulan araçta yapılan adli arama neticesinde; maddi değeri yüksek gümrük kaçağı, 15 adet Saat, 50 adet farklı markalarda parfüm ve ayrıca 138 adet sentetik ecza malzemesi ele geçirildi.


Ele geçirilen ve tanesi 5 bin 500 TL civarında piyasada satışa sunulan 15 saat, yine fiyatı 900 ila 750 TL artasında değişen 50 farklı marka parfüm ve 138 adet sentetik eczaya el konulurken, araçta bulunan 3 şahıs adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

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