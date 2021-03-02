Gümüş “Bize turuncu yakışmaz, hedefimiz önce sarı sonra mavi”

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan illere ve haftalık vaka sayılarına göre 15-21 Şubat tarihleri arasında 49,66 olan Muğla'daki vaka sayısı 20-26 Şubat tarihleri arasında yüz bin kişide haftalık 57,38'e yükseldi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş “Muğla bu oranla yüksek riskli iller arasında yer aldı. Yaşlılarımız, gençlerimiz ve sağlığımız için riskli iller haritasında turuncu olan rengimizi, önce sarıya sonra maviye çevirmek için maske, mesafe ve hijyen kurallarına lütfen uyalım” dedi.

Turuncu kod ile riskli iller arasında yer alan Menteşe'mizde yasakların kalkmasının bizim elimizde olduğunu ifade eden Başkan Gümüş açıklamasına şöyle devam etti: “Menteşemizde hiçbir yaş grubuna kısıtlama olmasın. Menteşemizin sokaklarını yine eskisi gibi dolduralım istiyorsak, tedbirlere daha sıkı uyalım, mavi statüdeki iller arasında yerimizi alalım”