Gümüş: "Şikayet etmedik, çözüm ürettik"

Gümüş açıklamasında, "Menteşe Belediyemiz yeni bir belediye. Büyükşehir yasası sonrası kurulmuş bir belediyeyiydi. Biz de Menteşe Belediyesi'nin kurucu başkanı olarak göreve başlamıştık. Kapanan 4 belde, bu beldelerden gelen ve kapanan Muğla Belediyesi'nden kalan personel ile beraber ilk 6 ayı kurulma çalışmaları ile geçirdik. İlk 6 ay belediyemizin mührü dahi yoktu. Binamız tadilat halindeydi. O noktadan bugün bu noktalara gelerek büyük başarılar elde ettik" dedi.

"Sloganımız 'Menteşe'yi birlikte yönetiyoruz"

Gümüş, "Menteşe'nin bir sloganı vardı. Menteşe'yi birlikte yönetiyoruz diye. Bu doğrultuda önemli çalışmalar yaptık. Yeni bir sürece giderken bu çalışmalarımız doğrultusunda, genel merkezimiz takdir etti. Tekrar Menteşe Belediyesi'ne aday olduk" diye ifade etti.

"Bahane etmedik, çözüm aradık"

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Tabiki Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Gürün'le birlikte ikimizin ataması da gerçekleşti. Büyükşehir Yasası ile birlikte ana hizmetler, büyük projeler büyükşehir tarafından yapılıyor. Diğer hizmetleri de biz yönetiyoruz. 5 yılda büyükşehirimiz Menteşe'de güzel yatırımlar yaptı. Bunu beraber, ekip olarak iş birliği içinde yaptık. Büyükşehir Yasası'ndan kaynaklanan sıkıntıları bahane etmek yerine bu yasadan faydalanarak Menteşe için neler yapabiliriz diye düşündük. Çözüm noktaları aradık. Menteşe'de yapılan çalışmaların nedeni bu ve bunu halkımız görüyor. Çoğu proje şuan yarım ve devam ediyor. Bu projelerin tamamlanması açısından Osman Gürün'ün atanması çok iyi oldu" dedi.

"Halk şikayetlerinde haklı"

Başkan Gümüş açıklamasının sonunda, "Menteşe'yi görüyorsunuz. Çok büyük bir yol çalışması yapılmakta. Kurumların çalışmaları son sürat devam ediyor. Vatandaşlarımıza şunları söyleyebiliriz. Bu çalışmalar sürecinde yollarda farklı sıkıntılar oluyor. Vatandaşlar şikayet ediyorlar. Biz bunu normal karşılıyoruz. Vatandaş geçtiği yolların en iyi şekilde olmasını isteyecektir. Haklılar. Onlara bu çalışmalar sırasında bazı sıkıntılar çektiriyoruz. Bizi biraz mazur görsünler. En yakın zamanda çalışmalar bittiğinde Menteşe çiçek bahçesi gibi olacak. Biraz sabır göstermelerini istiyoruz. Çalışmalar bitince Menteşe hakettiği yere gelecek." diye konuştu.