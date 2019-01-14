Gümüşlük ve Koyunbaba'da çalışmalar sürüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum ilçesinde içme suyu alt yapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü Gümüşlük ve Koyunbaba Mahallelerinde 5 milyon 17 bin TL yatırım ile 58 kilometre uzunluğundaki içme suyu hattını devreye alıyor.

İller Bankası tarafından 2012 yılında ihalesi yapılan Gümüşlük ve Koyunbaba içme suyu hattı işi, geçici kabul eksiklikleri nedeniyle devreye alınamadı. 2014 tarihinde çıkan Büyükşehir yasası ile birlikte Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından devralınması beklenen Gümüşlük ve Koyunbaba içme suyu hattı işinde geçici kabul eksikliklerinin giderilmesi bekleniyor.

MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından geçici kabul eksikliklerinin giderilmesi için İller Bankası ile çalışmaların sürdüğü Gümüşlük ve Koyunbaba içme suyu hattı işinin yüzde 60'lık kısmı tamamlandı. Hattın kalan yüzde 40'lık kısmı üzerinde MUSKİ ekipleri tarafından çalışmalar devam ederken, hattı turizm sezonu öncesi devreye alınması planlanıyor.

İçme Suyu depoları yapıldı

MUSKİ ekipleri tarafından çalışmaları yapılan yüzde 60'lık içme suyu hattı üzerinde kayıp-kaçak tarama ve patlak tamiratı yapıldı. Ayrıca MUSKİ ekipleri Gümüşlük ve Koyunbaba içme suyu hatlarını devreye almadan önce 2 adet 200 metreküp, 2 adet 300 metreküp, 1 adet 400 metreküp ve 1 adet 600 metreküplük içme suyu depoları yaptı.