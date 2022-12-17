Günde 180 ton evsel atık ayrıştırılıyor

Günde 180 ton evsel atığın ayrıştırıldığı Menteşe Katı Atık Düzenli Depolama tesisinde atıklar alüminyum kutu, pet, plastik, kağıt, karton olarak ayrılıyor. Ayrıştırmanın ardından bu materyaller geri dönüşüm firmalarına gönderiliyor. Böylelikle doğanın korunması ve geri dönüşüm sağlanması için önemli katkı sağlanıyor.

Tesiste 2020 yılı Eylül ayından bugüne kadar 5 milyon 802 bin 70 ton evsel atık ayrıştırılırken, oluşan metan gazından elektrik üretimi yapılıyor. Tesiste kurulan sistem sayesinde çöpten 26 Milyon 258 bin kilowatt enerji üretimi gerçekleştirilirken önemli bir enerji tasarrufu sağlanıyor.