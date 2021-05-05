Günde 250-300 kilometre yol süpürülüyor

Ekipler bu kapsamda Gölköy Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinden başladıkları temizlik çalışmasına tüm Gölköy Mahallesi genelinde devam etti. Çalışmalar kapsamında; meydanlar, kaldırımlar ve yollar yıkanarak yol kenarlarına atılan çöpler temizlendi. Yıkama ve süpürme işlemlerinin ardından caddeler dezenfektanlı su ile tekrar yıkandı.

Çalışmaları yerinde takip eden Bodrum Belediyesi Temizlik İşler Müdür Vekili Engin Doğan, sokağa çıkma kısıtlamalarıyla beraber yollardaki yaya ve insan trafiğinin az olduğunu değerlendirerek mahalle bazlı geniş kapsamlı temizlik çalışmalarına başladıklarını belirterek, “Süpürge ve yıkama şefliği olarak toplamda 16 aracımız bulunmakta. Bunların 9 tanesi süpürge aracı, 2'si arazöz, geri kalanları da silme araçları olarak kullanmaktayız.”