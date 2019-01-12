Gündüz tarla, akşam tiyatro

Gündüzleri şalvarlarını giyerek tarlada, bahçede, ev işlerinde koşuşturan Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Yaraş Mahallesi kadınları, akşam da 15 kilometre yol kat ederek kent merkezindeki salonda tiyatro oyunu için prova yapıyor. Ümmiye Koçak'tan esinlenen köylü kadınlar, bugüne kadar birçok etkinlikte boy gösterdi. Geçen yıl Ankara'da Emine Erdoğan'ın katıldığı ‘Dünya Kadın Çiftçiler' gününde de sahne alan Yaraş'lı kadınlar, yeni oyunun heyecanını yaşıyor.

Menteşe Belediyesi'nin katkıları ile kurulan Yaraş Kadın Çiftçiler Tiyatro grubu, ses sanatçısı Mabel Matiz'in ‘A Canım' şarkısı için çekilen klipte de rol aldı. Klip çekimlerinin ardından köyüne geri dönen çiftçi kadınlar, gündüzleri tarlada çapa yapıyor, traktör kullanıyor, inek sağıyor ve tavuklarla uğraşıyor. Köylü kadınlar akşam da Menteşe Belediyesi'nin kendilerine tahsis ettiği araç ile 15 kilometre uzaklıktan kent merkezindeki Konakaltı Kültür Merkezi salonuna gelerek yeni sahneye koyacakları oyunun provasını yapıyorlar.

Kadın Çiftçiler Tiyatro Grubu üyelerinden Ayşe Kazan, “Üç yıl önce bir tiyatro grubuna başladık. Hala devam ediyorum. Bazı illerde oyun oynadık, eğlendik döndük. Bizi İstanbul'a çağırdılar Mabel Matiz'in klibinde oynamak için. Köyümüzde hayat devam ediyor. Malımız, tarlamız her şeyimiz devam ediyor. Biz bir klipte oynadık diye döner sandalyeye oturup keyif çatmıyoruz. Tarlada çapamızı yapıyoruz, ekinimizi biçiyoruz, hayvanlarımızı yediriyoruz ve sağıyoruz” dedi.

Kadın tiyatro grubunun en gençlerinden üç çocuk annesi Sevda Sanem, “Üç seneden beri tiyatro oynuyoruz. Zorlukları oldu. Yetişemiyorum, malım var, tarlaya gidiyorsun, üç tane çocuk var yedirip içirmeden çıkamıyorsun. Millet tiyatro provası için beni bekliyor, kavga edeni de oldu niye geç kaldın diye. Durumumu anlamıyorlar ki. Zorlukları çok oldu ama başarıyoruz” dedi.

Kadın tiyatro Grubu'nun üyesi ve Yaraş Mahalle Muhtarı'nın eşi Fatma Aydoğdu, “Ümmiye Koçak köyümüze geldi. Şehirli, köylü fark etmez yeter ki oynayın. Bu bizim üçüncü oyunumuz. Oyunumuz 60'lı yılların düğün sahnesi. Köy oyunu olduğu için daha çok doğaçlama oynuyoruz” dedi.

Yaraş'lı kadın çiftçi tiyatro grubu, önceleri köy kahvesinde yaptıkları provalarını, alanın yetersiz olması nedeniyle Menteşe Belediyesi tarafından kendilerine tahsis edilen iki otobüsle ilçe merkezine gelerek Konakaltı Kültür Merkezinde yürütüyor. Tiyatro oyununda Muğla ve Menteşe'nin kültürel yapısının tanıtılacağını vurgulayan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Muğla Büyükşehir olduktan sonra kurulan Menteşe Belediyesi kurulduktan sonra çok güzel sosyal projeler ürettik. Bunlardan belki de en önemlisi yazın tarlada çalışan köylü kadınlarımızı Merkeze getirerek bu kadınların neler yapabileceklerini göstermek amacıyla ülkeye, Türkiye'ye örnek, Türk kadınının neler yapabileceğini göstermek amacıyla tiyatro grubu kurduk. Geçen yıl birincisini yaptık. Bu yıl 18 Ocak'ta iki perdelik bir oyun ile köylü kadınlarımız Türk kadınının neler yapabileceğini göstermek amacıyla tiyatro gösterimimiz var. Bu vesile ile tüm halkımızı bu oyunumuza bekliyoruz” dedi.

Yaraşlı Kadın Çiftçi Tiyatro Grubu şimdi, yaşadıkları kent Muğla'da ‘Sarı İnek ve KOSGEP isimli iki oyun ile 18 Ocak'ta saat 20.00'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde seyircisiyle buluşacak.