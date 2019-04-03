Gündüz vakti kaçarken yakalandılar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yunanistan adalarına gündüz vakti kaçmaya çalışan 24 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekibi tarafından kıs kıvrak yakalandı.

Geceleri deniz karanlıkken kaçak yollarla Yunan adalarına kaçmaya çalışan mülteciler bu sever öğlen vakti denize açıldı. Turgutreis sahilinden saat 13:00'da fiber tekneyle denize açılan içlerinde kadın ve çocuklarından bulunduğu 24 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince tespit edildi. Büyük Kiremit adası açıklarında yakalanana mülteci teknesine operasyon düzenleyen ekipleri suret teknesinin ön kısmından bile mülteci çıkardı. 1, Mısır uyruklu 23, Filistin uyruklu mültecinin olduğu, Sahil güvenlik ekiplerince tespit edildi. Yakalanan düzensiz göçmenler, kullandıkları fiber tekneyle beraber Turgutreis Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi. Yapılan işlemlerin ardından göçmenler Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi